Росія просить у Казахстану допомоги в організації авіаперевезень

Російська авіація поступово втрачає свої літаки для пасажирських перевезень. Це пов'язано з санкціями, які були введені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Для чого Росії потрібна допомога Казахстану

Як повідомляють російські ЗМІ, Кремль прагне домовитись із дружніми країнами про допомогу з організацією внутрішньоросійських пасажирських авіарейсів. Ця потреба пов'язана з імовірним дефіцитом літаків у Росії.

Читайте також Металургійна галузь в Україні може зазнати серйозних збитків у разі окупації Покровська

Зараз Мінтранс Росії уже веде переговори з Казахстаном, відносно залучення казахських авіакомпаній до внутрішньоросійських перельотів. Мають на увазі так звані "каботажні перевезення".

Довідка: Каботажними називають перевезення, що здійснюються іноземною компанією між населеними пунктами на території іншої країни.

Що відбувається з російською авіацією

До початку повномасштабної війни, у російських авіакомпаній був флот розміром 850 літаків. Уже на початку 2023 року ця кількість скоротилась до 736. Таке зменшення пов'язане з санкціями Заходу, що забороняють постачання в Росію літаків та запчастин.

Як свідчать тенденції, у 2025 році почнеться масове вибуття лайнерів від іноземних виробників з російської авіації. Так відбуватиметься через те, що деякі літаки потребують капітального ремонту.

Зверніть увагу! Раніше Росія планувала у 2025 році випустити 82 літаки, однак, тепер очікується створення усього 20 лайнерів. На наступні роки план теж знижено.