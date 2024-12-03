Чи можуть працівнику відмовити у відпустці під час воєнного стану

Українці мають затверджувати з роботодавцем тривалість та дати проведення відпустки. Під час обговорення враховуються інтереси обох сторін.

Чому роботодавець може відмовити робітнику у відпустці

Роботодавець не може відмовити робітнику у відпустці просто так, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю 10 закону України "Про відпустки".

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Тобто, якщо роботодавець уже утвердив дату та тривалість відпустки, а потім відмовляється її надати, наприклад, тому що зараз багато роботи – це порушення законодавства.

Що робити в такому випадку:

написати дві заяви: одну про відпустку, другу – прохання обґрунтувати відмову;

обидві заяви необхідно відправити рекомендованим листом, аби було повідомлення про вручення.

Водночас стаття 12 закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" надає роботодавцю можливість скасовувати відпустку працівника якщо ця особа: