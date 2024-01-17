Усе через блокаду кордону: як зросли ціни на вантажні перевезення в Україні

Блокада пунктів пропуску на кордоні з Польщею та Румунією завдало важкого удару українському бізнесу. З наслідками доведеться боротися ще дуже довго.

Стрибок цін на вантажні перевезення

Як повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич, ціна вантажних перевезень в Україні стрибнула на 15 – 20%. Причина – блокування кордону, яке влаштували польські та румунські асоціації.

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Основні збитки стосуються транспортних витрат. Кожен день простою автомобілів коштує грошей, тому ціни на перевезення зростають на 15 – 20%,

– пояснив Дмитрасевич.

Посадовець додав, що румунські фермери, які перекривали кордон з Україною, пішли на такий крок задля висунення вимог своєму уряду. Тобто Україна вплинути на ситуацію не могла. В Бухаресті пообіцяли піти назустріч протестувальникам, тому повторення блокади статися не повинно.

Міністри сільського господарства Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії попросили ЄС запровадити імпортне мито на продукцію з України.

Що стосується Польщі, то тут фермери також висунули свої вимоги щодо пільг, субсидій та податків. Втім, вони також активно відстоюють заборону імпорту української продукції, тому ситуація залишається невизначеною.

Польський уряд теж пішов не деякі вимоги протестувальників, вони тимчасово зняли блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною. Втім, фермери пообіцяли відновити протести, якщо не буде створений механізм "захисту ринку від дешевшої української продукції".