Прыжок цен на грузоперевозки

Как сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич, цена грузовых перевозок в Украине прыгнула на 15-20%. Причина – блокировка границы, которую устроили польские и румынские ассоциации.

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Основные убытки касаются транспортных расходов. Каждый день простоя автомобилей стоит денег, поэтому цены на перевозку растут на 15 – 20%,

– объяснил Дмитрасевич.

Чиновник добавил, что румынские фермеры, перекрывавшие границу с Украиной, пошли на такой шаг для предъявления требований своему правительству. То есть, Украина повлиять на ситуацию не могла. В Бухаресте пообещали пойти навстречу протестующим, поэтому повторение блокады произойти не должно.

Важно! Министры сельского хозяйства Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии попросили ЕС ввести импортную пошлину на продукцию из Украины.

Что касается Польши, то здесь фермеры также выдвинули свои требования по льготам, субсидиям и налогам. Впрочем, они также активно отстаивают запрет на импорт украинской продукции, поэтому ситуация остается неопределенной.

Польское правительство тоже пошло не на некоторые требования протестующих, они временно сняли блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной. Впрочем, фермеры пообещали возобновить протесты, если не будет создан механизм "защиты рынка от более дешевой украинской продукции".