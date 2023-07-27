Ризики зростають, а вони залишаються: чому деякі західні гіганти досі працюють у Росії

Багато великих західних бізнесів залишилися працювати на ринку окупантів попри війну та ризик втратити місцеві активи. Та схоже на те, що можливі прибутки змушують переставати користуватися логікою.

Сотні іноземних корпорацій покинули російський ринок після повномасштабного вторгнення. Їх позиція була чіткою – працювати з окупантами поза будь-якими межами.

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Але так вчинила лише менша частина корпорацій. Інші вирішили просто бідкатися, "підтримувати Україну", заробляти на росіянах та платити податки у російський бюджет.

Минув понад рік війни, але ситуація залишається майже незмінною. Схоже на те, що компанії готові на все заради уявного прибутку.

Страх віддавати активи за меншою ціною

Росіяни значно ускладнили втечу іноземного бізнесу зі свого ринку, змусивши продавати активи за значно меншою ціною ("скидка" повинна становити 50%) та платити драконівський податок. Інколи йдеться про відверте рейдерство: у Danone та Carlsberg Путін просто забрав активи та передав "державі".

На жаль, бандитські методи спрацювали: бізнеси, які шукали місцевих покупців, призупинили процес продажу. Корпорації не хочуть втрачати сотні мільйонів доларів заради репутації, яку вони оцінюють меншими сумами.

Мільярдні втрати між молотом та кувалдою

США та партнери активно запроваджують санкції проти тих, хто працює з росіянами. Разом з тим, для тих, хто йде з російського ринку і втрачає великі гроші, нічого не відшкодовують. McDonald’s може дозволити собі списати мільярд євро, які втратив на продажі російських активів, але багато компаній не готові до такого кроку.

Один з варіантів, який вже став поширеною практикою – скорочення операційної діяльності та виробництва. Це дозволяє бізнесам "залишитися при своєму": прибутків у Росії немає, а активи залишаються під контролем.

Порятунок від "націоналізації"

Як повідомили представники Unilever, Nestlé та Procter & Gamble, які працюють у Росії, вони намагаються зберегти контроль над активами, інакше "інша сторона" може отримати їх у своє розпорядження та використовувати на свій лад.

Ці бізнеси усвідомлюють репутаційні ризики та не втомлюються повторювати, що підтримують Україну. Але сплата податків у російський бюджет прямо озброює армію окупантів, і знайти рішення цієї дилеми корпорації не можуть. Очевидно, що для багатьох бізнесів збереження грошей буде пріоритетним за будь-яких умов, тому розраховувати на те, що абсолютно всі іноземні компанії підуть з Росії – наївно та марно.