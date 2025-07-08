Після перевірки АРМА: управитель "облгазів Фірташа" доплатив майже мільйон у бюджет

Державна компанія "Чорноморнафтогаз", яка управляє корпоративними правами 26 операторів газорозподільних систем (облгазів, пов'язаних із бізнесменом Дмитром Фірташем), перерахувала до державного бюджету понад 934 тисячі гривень.

АРМА донарахувала Чорноморнафтогазу сотні тисяч

Про це повідомило Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА). Зазначають, що це додаткові кошти, які було донараховано у межах фінансового моніторингу.

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Зокрема, понад 611 тисячі гривень компанія сплатила за результатами перевірки фінансових показників за перше півріччя 2024 року, ще понад 320 тисячі було донараховано в межах щомісячного контролю.

Управитель добровільно виконав усі фінансові зобов'язання та повністю переказав встановлену суму до бюджету,

– повідомили в АРМА.

Це не перший платіж такого масштабу. За підсумками 2022 року "Чорноморнафтогаз" спрямував до бюджету 172 мільйонів гривень доходів від управління арештованими активами. У 2023 році сума зросла до понад 500 мільйонів гривень.

Що відомо про облгази Фірташа і роль Чорноморнафтогазу

Для розуміння. Оператори газорозподільних мереж, або облгази, відповідають за доставку газу споживачам – від домогосподарств до підприємств. В Україні їх трохи більше ніж 40, і здебільшого в кожній області працює один оператор. Водночас у деяких регіонах газовими мережами опікуються кілька компаній.

У травні 2022 року Печерський суд Києва арештував корпоративні права 26 облгазів, більшість із яких були пов'язані з бізнес-структурами Дмитра Фірташа. Активи було передано в управління АРМА.

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У вересні того ж року група "Нафтогаз" створила ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Газмережі) як національного оператора газових мереж. Згодом арештовані компанії почали передаватися в управління державним структурам.

Наразі відповідальність за управління облгазами поділена між двома держкомпаніями:

"Чорноморнафтогаз" виступає як управитель активів;

"Газмережі" координують їхню операційну діяльність, визначають стратегію розвитку та отримують відповідні ліцензії.

Остаточне входження цих операторів у групу "Нафтогаз" відбулося у грудні 2023 року.