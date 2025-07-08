АРМА донарахувала Чорноморнафтогазу сотні тисяч

Про це повідомило Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА). Зазначають, що це додаткові кошти, які було донараховано у межах фінансового моніторингу.

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Зокрема, понад 611 тисячі гривень компанія сплатила за результатами перевірки фінансових показників за перше півріччя 2024 року, ще понад 320 тисячі було донараховано в межах щомісячного контролю.

Управитель добровільно виконав усі фінансові зобов'язання та повністю переказав встановлену суму до бюджету,

– повідомили в АРМА.

Це не перший платіж такого масштабу. За підсумками 2022 року "Чорноморнафтогаз" спрямував до бюджету 172 мільйонів гривень доходів від управління арештованими активами. У 2023 році сума зросла до понад 500 мільйонів гривень.

Що відомо про облгази Фірташа і роль Чорноморнафтогазу

Для розуміння. Оператори газорозподільних мереж, або облгази, відповідають за доставку газу споживачам – від домогосподарств до підприємств. В Україні їх трохи більше ніж 40, і здебільшого в кожній області працює один оператор. Водночас у деяких регіонах газовими мережами опікуються кілька компаній.

У травні 2022 року Печерський суд Києва арештував корпоративні права 26 облгазів, більшість із яких були пов'язані з бізнес-структурами Дмитра Фірташа. Активи було передано в управління АРМА.

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У вересні того ж року група "Нафтогаз" створила ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Газмережі) як національного оператора газових мереж. Згодом арештовані компанії почали передаватися в управління державним структурам.

Наразі відповідальність за управління облгазами поділена між двома держкомпаніями:

"Чорноморнафтогаз" виступає як управитель активів;

"Газмережі" координують їхню операційну діяльність, визначають стратегію розвитку та отримують відповідні ліцензії.

Остаточне входження цих операторів у групу "Нафтогаз" відбулося у грудні 2023 року.