Одна з найбільших IT-компаній Ciklum придбала польського аутсорсера

Українська ІТ-компанія Ciklum, яка зараз позиціонує себе як глобальна корпорація з головним офісом у Великій Британії, придбала польського розробника цифрових рішень GoSolve Group.

Українська Ciklum тримає курс на Європу

Ця угода зміцнить позиції Ciklum у Східній Європі, додасть до команди близько 150 спеціалістів у Польщі та сприятиме швидшій експансії на ринку США, повідомляє dev.ua з посиланням на пресреліз компанії, передає 24 Канал.

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Що відомо про GoSolve Group

Головний офіс GoSolve Group розташований у Польщі, з представництвами у кількох польських містах та в Індії. Компанія налічує понад 150 фахівців, які працюють над повним циклом розробки на мові програмування Go – від інжинірингу і тестування до продуктового менеджменту та підтримки.

Основними клієнтами GoSolve Group є підприємства у сферах охорони здоров'я та роздрібної торгівлі – сегменти, де Ciklum вже має значний досвід.

Ми пишаємося своїм східноєвропейським корінням і раді розширити команду фахівців із цього регіону, які поділяють наше бачення майбутнього,

– прокоментував CEO Ciklum Радж Радхакрішнан.

Своєю чергою CEO GoSolve Group Марцін Вударчик зазначив, що у компанії давно захоплювалися успіхами Ciklum в Україні, Польщі та на міжнародній арені. Тож, у GoSolve Group "раді стати частиною глобальної команди та використовувати потенціал Go для масштабних проєктів і інноваційних стартапів по всьому світу.