Росія налагодила поставки, газованих напоїв та енергетиків, включно з Coca-Cola з Афганістану, який перебуває під контролем ісламістського угруповання Талібан. Компанія покинула ринок країни-агресора після початку повномасштабної війни.

Росія домовилася з талібами

Про це повідомив посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов росЗМІ, зазначивши, що угоди також охоплюють постачання спецій, лікарських трав, дорогоцінного каміння та сировини, інформує 24 Канал.

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Посол похвалився, що афганська Coca-Cola вже з'явилася на російських маркетплейсах, де набір з дев'яти банок по 300 мілітрів продається за майже 700 рублів.

В Росії також є Добрий Cola

Зазначимо, що після вторгнення Росії в Україну The Coca-Cola Company офіційно припинила виробництво та продаж своєї продукції в Росії. Російська компанія змінила назву на ТОВ "Мултон партнерс" і почала випуск напою "Добрый Cola", який хоч і відрізняється від оригіналу за смаком, та продовжує приносити прибуток компанії.

Зокрема, російський підрозділ компанії Coca-Cola за останній рік в чотири рази збільшив прибуток.