Економіка набирає обертів: Coca-Cola очікує відновлення виробництва та продажів в Україні

Навіть попри війну компанії Coca-Cola вдається демонструвати успіхи зростання. Поточна динаміка дозволяє прогнозувати, що річні продажі перевищать усі можливі очікування.

Філія Coca-Cola в Україні повідомила про те, що близька до відновлення довоєнних показників виробництва та продажу напою. Про це дозволяє говорити динаміка продажів, яка демонструє зростання попри те, що війна триває.

Читайте також Він допомагає навіть "тролити": як ChatGPT став частиною війни між McDonald's та Burger King

Як Coca-Cola вдається відновлювати довоєнні показники

Директор департаменту логістики Coca-Cola HBS Володимир Чобан повідомив про те, у 2021 році показник компанії склав 120 мільйонів юніт-кейсів (6 літрів продукції). Вже зараз, на екваторі року, є можливість прогнозувати, що у 2023 році вдасться досягнути показника у 115 мільйонів юніт-кейсів.

Це стало можливо завдяки відновленню потужностей компанії у Великій Димерці, що на Київщині. У травні 2022 року виробництво знову запрацювало, але через брак інгредієнтів могло виготовляти лише частину позицій асортименту. Зараз у роботі вже всі 190 позицій.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зіви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Окрім того, формування великих буферних запасів по всій країні сприяли налагодженню швидкої дистрибуції. Наразі з-за кордону імпортують лише вуглекислий газ, який використовують у рецептах газованих напоїв. Відновити власне виробництво газу поки що не вдалося.

Також повідомляється, в українській філії Coca-Cola працюють 1,6 тисячі працівників, з 2022 року не відбулося жодного звільнення.