Филиал Coca-Cola в Украине сообщил о том, что близок к восстановлению довоенных показателей производства и продаж напитка. Об этом позволяет говорить динамика продаж, которая демонстрирует рост, несмотря на то, что война продолжается.

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Как Coca-Cola удается восстанавливать довоенные показатели

Директор департамента логистики Coca-Cola HBS Владимир Чобан сообщил о том, что в 2021 году показатель компании составил 120 миллионов юнит-кейсов (6 литров продукции). Уже сейчас, на экваторе года, можно прогнозировать, что в 2023 году удастся достичь показателя в 115 миллионов юнит-кейсов.

Это стало возможно благодаря восстановлению мощностей компании в Большой Дымерке Киевской области. В мае 2022 года производство снова заработало, но за неимением ингредиентов могло производить лишь часть позиций ассортимента. Сейчас в работе уже все 190 позиций.

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Кроме того, формирование крупных буферных запасов по всей стране способствовало налаживанию быстрой дистрибьюции. Из-за рубежа импортируют только углекислый газ, который используется в рецептах газированных напитков. Возобновить собственное производство газа пока не удалось.

Также сообщается, что в украинском филиале Coca-Cola работают 1,6 тысячи работников, с 2022 года не произошло ни одного увольнения.