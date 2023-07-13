Компанія, яка робить Coca-Cola для України, досі працює у Росії та платить податки окупантам

Компанія Coca-Cola HBC так і не виконала обіцянки покинути російський ринок. Втім, через заборону американського офісу на продаж продукції бренду у Росії, їй довелося шукати нові шляхи заробітку.

Нещодавно Coca-Cola HBC вихвалялася, що майже відновила довоєнні продажі напоїв в Україні. Особливо цинічно це виглядає з урахуванням інформації, що компанія досі працює у Росії.

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Як Coca-Cola HBC працює у Росії

Після повномасштабного вторгення окупантів американський офіс Coca-Cola заборонив Coca-Cola HBC продавати продукцію своїх брендів на території окупантів. Обійти це обмеження компанії, якою володіють грецькі мільярдери, не вдалося.

Втім, Coca-Cola HBC знайшла вихід з положення, зосередившись на виробництві брендів окупантів. Йдеться про соки "Добрий", Rich і "Моя сім'я". Аби приховати свою діяльність у Росії, спеціально для цього ринку компанія працює під назвою "Мултон партнерс".

Також відомо, що оригінальна продукція Coca-Cola все одно потрапляє до магазинів росіян. Це стало можливим завдяки імпорту продукції з ОАЕ, Ірану, Туреччини, Азербайджану, В'єтнаму, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Грузії, Угорщини, Польщі, Німеччини, Албанії, Великої Британії, Італії, Данії. На прилавках росіян навіть бачили товар з Афганістану, який перебуває під контролем Талібану.