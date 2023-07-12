Шевченківський районний суд Києва підготував ухвалу про конфіскацію грошей на рахунках "дочки" російського виробника чаю Greeenfild. Відповідний наказ віддав очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

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Скільки грошей вдасться конфіскувати

В ухвалі суду йдеться про ТОВ "ТС Трейд". Компанія виробляє чай та каву під такими брендами:

Greenfield;

Tess;

Принцеса Нурі;

Принцеса Ява;

Принцеса Гіта;

Жокей;

Jardin;

Piazza del Caffe.

Фабрика компанії – у селі Требухів на Київщині, там працює близько 1 тисячі людей. На початку повномасштабного вторгення село постраждало від окупантів. Загалом на продукцію цієї компанії припадала аж третина ринку, річний виторг міг сягати 1,5 мільярда гривень.

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Фірма намагалася приховати зв'язок з росіянами, але з АМКУ, СБУ та ГУР такі витівки не проходять. Буданов, керуючись положенням закону "Про правовий режим воєнного стану", наказав відчужити майно на користь ГУР.

На рахунках компанії було 373 мільйони гривень та 11,6 тисячі євро. Аби ГУР та Міноборони могли розпоряджатися майном та зарахувати гроші на спеціальні рахунки, слідчий суддя зняв з них арешт.