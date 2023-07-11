Вищий антикорупційний суд України вже націоналізував важливі активи росіян, вартість яких вимірюється мільярдами. Йдеться про кілька обленерго, готелі, торгові центри, добувні підприємства та акції банку.
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Які активи росіян націоналізувала Україна
Завдяки рішенням ВАКС власністю України стало багато активів росіян. Насамперед йдеться про критичні Рівнеобленерго, Херсонобленерго, Чернівціобленерго, Житомиробленерго, Кіровоградобленерго.
Також в активі ВАКС рішення про націоналізацію мережі готелів Premier (7 об'єктів), та ТРЦ "Метроград" та "Метрополіс", які належали Євгену Гінеру та оцінюють у 2 мільярди гривень.
Також націоналізовано:
- 88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (акції належали тому ж таки Гінеру);
- ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" і ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (вартість – 10 мільярдів гривень, власником був Олег Дерипаска);
- ТРЦ "Ocean Plaza" (належав Ротенергам та коштує понад 350 мільйонів доларів).
Повідомляється, що раніше у росіян забрали частки статутного капіталу та майно в інших стратегічних галузях української економіки.