Вищий антикорупційний суд України вже націоналізував важливі активи росіян, вартість яких вимірюється мільярдами. Йдеться про кілька обленерго, готелі, торгові центри, добувні підприємства та акції банку.

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Які активи росіян націоналізувала Україна

Завдяки рішенням ВАКС власністю України стало багато активів росіян. Насамперед йдеться про критичні Рівнеобленерго, Херсонобленерго, Чернівціобленерго, Житомиробленерго, Кіровоградобленерго.

Також в активі ВАКС рішення про націоналізацію мережі готелів Premier (7 об'єктів), та ТРЦ "Метроград" та "Метрополіс", які належали Євгену Гінеру та оцінюють у 2 мільярди гривень.

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Також націоналізовано:

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (акції належали тому ж таки Гінеру);

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" і ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (вартість – 10 мільярдів гривень, власником був Олег Дерипаска);

ТРЦ "Ocean Plaza" (належав Ротенергам та коштує понад 350 мільйонів доларів).

Повідомляється, що раніше у росіян забрали частки статутного капіталу та майно в інших стратегічних галузях української економіки.