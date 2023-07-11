Высший антикоррупционный суд Украины уже национализировал важные активы россиян, стоимость которых измеряется миллиардами. Речь идет о нескольких облэнерго, гостиницах, торговых центрах, добывающих предприятиях и акциях банка.

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Какие активы россиян национализировала Украина

Благодаря решениям ВАКС собственностью Украины стали многие активы россиян. В первую очередь речь идет о критических Ровнооблэнерго, Херсоноблэнерго, Черновцыоблэнерго, Житомироблэнерго, Кировоградоблэнерго.

Также в активе ВАКС решения о национализации сети гостиниц Premier (7 объектов) и ТРЦ "Метроград" и "Метрополис", которые принадлежали Евгению Гинеру и оценивают в 2 миллиарда гривен.

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Также национализировано:

88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (акции принадлежали тому же Гинеру);

ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (стоимость – 10 миллиардов гривен, владельцем был Олег Дерипаска);

ТРЦ "Ocean Plaza" (принадлежал Ротенергам и стоит более 350 миллионов долларов).

Сообщается, что ранее у россиян изъяли доли уставного капитала и имущество в других стратегических отраслях украинской экономики.