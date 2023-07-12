Шевченковский районный суд Киева подготовил решение о конфискации денег на счетах "дочки" российского производителя чая Greeenfild. Соответствующий приказ отдал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Читайте также Пока Европа боится реакции россиян: Украина национализировала миллиардные активы оккупантов

Сколько денег удастся конфисковать

В определении суда говорится о ООО "ТС Трейд". Компания производит чай и кофе под следующими брендами:

Greenfield;

Tess;

Принцесса Нури;

Принцесса Ява;

Принцесса Гита;

Жокей;

Jardin;

Piazza del Caffe.

Фабрика компании – в селе Требухов Киевской области, там работает около 1 тысячи человек. В начале полномасштабного вторжения село пострадало от оккупантов. В целом на продукцию этой компании приходилась аж треть рынка, годовая выручка могла достигать 1,5 миллиарда гривен.

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Со Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

Фирма пыталась скрыть связь с россиянами, но с АМКУ, СБУ и ГУР такие проделки не проходят. Буданов, руководствуясь положением закона "О правовом режиме военного положения", отдал приказ отчуждать имущество в пользу ГУР.

На счетах компании было 373 миллиона гривен и 11,6 тысячи евро. Чтобы ГУР и Минобороны могли распоряжаться имуществом и зачислить деньги на специальные счета, судья снял с них арест.