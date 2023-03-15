Crédit Suisse може збанкрутувати: чому світом шириться банкопад

Швейцарський Credit Suisse може стати наступним банком, який збанкрутую після американських Silicon Valley Bank, Signature Bank та Silvergate Capital. Причиною банкрутства може стати крах ринку облігацій.

Таке припущення висловив автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі. На його думку, основна проблема для фінансового сектора полягає у ринку облігацій, який є одним із найбільших ринків у світі й наразі зазнає краху.

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Я назвав Lehman Brothers багато років тому, і я думаю, наступним банком буде Credit Suisse, оскільки ринок облігацій руйнується,

– резюмував він.

У США масово банкрутують банки

Менше ніж за тиждень у США припинили роботу три банки з активами на 333 мільярди доларів. Так 9 березня стало відомо, що Silvergate Capital згортає та ліквідовує свою діяльність, а акції Silicon Valley Bank обвалились на 60%. 10 березня банківський регулятор оголосив Silicon Valley Bank банкрутом та передав його під зовнішнє управління Активи Silvergate Capital оцінювалися в 11 мільярдів доларів. Банк спеціалізувався на роботі з криптобіржами та криптопроєктами й на кінець 2022 року він мав близько 1 тисячі подібних клієнтів.

Silicon Valley Bank був найбільшим кредитором технологічних стартапів у США й наприкінці 2022 року займав 16 місце в системі з активами 212 мільярдів доларів. Депозитна база банку оцінювалася в 324 мільярди доларів. Також через системні ризики регулятор закрив й Signature Bank, активи якого складали близько 110,36 мільярда доларів, а обсяг залучених депозитів – 88,59 мільярда доларів.

Через масове банкрутство банків у США, інвестори почали масово позбавлятися акцій банківського сектора. Капіталізація світового фінансового сектора під час торгів 10 та 13 березня скоротилася на 465 мільярдів доларів за підрахунками Bloomberg.