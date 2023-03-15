Crédit Suisse может обанкротиться: почему миром распространяется банкопад

Швейцарский Credit Suisse может стать следующим банком, обанкротившимся после американских Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital. Причиной банкротства может стать крушение рынка облигаций.

Такое предположение высказал автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки. По его мнению, основная проблема для финансового сектора заключается в рынке облигаций, который является одним из крупнейших рынков в мире и сейчас терпит крах.

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Я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse, поскольку рынок облигаций рушится,

– резюмировал он.

В США массово банкротятся банки

Меньше чем через неделю в США прекратили работу три банка с активами на 333 миллиарда долларов. Так, 9 марта стало известно, что Silvergate Capital сворачивает и ликвидирует свою деятельность, а акции Silicon Valley Bank обвалились на 60%. 10 марта банковский регулятор объявил Silicon Valley Bank банкротом и передал его во внешнее управление. Активы Silvergate Capital оценивались в 11 млрд долларов. Банк специализировался на работе с криптобиржами и криптпроектами и к концу 2022 года он имел около 1 тысячи подобных клиентов.

Silicon Valley Bank являлся крупнейшим кредитором технологических стартапов в США и в конце 2022 года занимал 16 место в системе с активами 212 миллиардов долларов. Депозитная база банка оценивалась в 324 миллиарда долларов. Также из-за системных рисков регулятор закрыл и Signature Bank, активы которого составляли около 110,36 миллиарда долларов, а объем привлеченных депозитов – 88,59 миллиарда долларов.

Из-за массового банкротства банков в США инвесторы начали массово лишаться акций банковского сектора. Капитализация мирового финансового сектора в ходе торгов 10 и 13 марта сократилась на 465 миллиардов долларов по подсчетам Bloomberg.