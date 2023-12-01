Ціна кусається: скільки коштує новий Cybertruck від Tesla

Компанія Tesla офіційно оголосила про початок перших постачань Cybertruck. Проте, як виявилось, ціна електрокару вийшла значно вищою, ніж очікувалось.

Довгоочікуваний Cybertruck компанії Tesla буде коштувати від 61 тисячі доларів до 100 тисяч доларів.

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Таким чином, актуальна вартість Cybertruck становить на 50% більше, ніж генеральний директор Ілон Маск анонсував у 2019 році – у розмірі 40 тисяч доларів.

Що відомо про новинку

Власник Tesla Ілон Маск заявив, що Cybertruck найкращий продукт компанії, який виготовлений ​​з нержавіючої сталі. Експерти кажуть, що новий матеріал кузова Cybertruck і нетрадиційний, футуристичний стиль додали складності та вартості у виробництві.

Я вважаю, що це найбільш унікальна річ на дорозі і, нарешті, майбутнє виглядатиме як майбутнє,

– заявив Маск.

Ілон Маск сподівається, що новий електромобіль буде успішно продаватися, а виробництво становитиме чверть мільйона одиниць щорічно до 2025-го року.

Згідно з умовами, власники не зможуть перепродавати авто протягом першого року після покупки. Інакше компанія Маска подаватиме до суду, вимагаючи 50 тисяч доларів компенсації.