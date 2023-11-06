Яка ціна бюджетної моделі Tesla

Ілон Маск, генеральний директор Tesla, 3 листопада відвідав завод з виробництва своїх електромобілів у місті Грюнхайде, Німмечина. На цій зустрічі, як зазначає анонімне джерело, співробітників проінформували про виробництво нової моделі автомобіля вартістю у 25 тисяч євро.

Читайте також: Tesla відзвітувала про значне падіння прибутків

Проте, компанія Tesla відмовилась від коментарів. Тому все ще невідомо, коли саме розпочнется виробництво інноваційних електромобілів.

Ілон Маск давно планував зробити більш доступний електромобіль, але в 2022 році заявив, що ще не опанував технологію, і відклав цей план на майбутнє. Проте у вересні джерела повідомили Reuters, що автовиробник наближається до проривної інновації, яка прискорить виробництво і знизить витрати,

– пише Reuters.

Причина виходу на масовий ринок

Мета Tesla – збільшити поставки автомобілів до 20 мільйонів терміном до 2030 року. У планах компанії подвоїти потужність німецького заводу до 1 мільйона автомобілів на рік. Однак, станом на сьогодні, невідомо яку кількість автомобілів вдається виробляти на місяць.

За останньою інформацією станом на березень 2023 року – виготовлялось біля 5 тисяч автомобілів на тиждень, що приблизно дорівнює 250 тисяч на рік. Тому вихід на масовий ринок має вирішальне значення для збільшення продажів.

Цікаво! Найбільш продаваний електромобіль в Європі Model Y виробляється на німецькому заводі Tesla.

Проте, все ще є декілька факторів, які суттєво впливають на продаж електричних автомобілей в цілому: