Доходи Tesla впали
За підсумками третього кварталу 2023 року виторг компанії Tesla зріс на 9%. Разом з цим, прибутки показали негативну динаміку, зокрема, чистий прибуток впав майже у 2 рази.
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Як зазначає Bloomberg, попередні результати компанії теж не були хорошими, і поки що відомому виробнику електрокарів не вдається знайти шлях для виправлення ситуації. Починаючи з третього кварталу минулого року операційна маржа Tesla постійно знижувалася і зараз становить 7,6%. Операційний прибуток впав до 1,9 мільярда доларів, тобто майже вдвічі.
Що стосується продажу авто, то загалом у третьому кварталі було продано 91 тисяча автівок, що на 27% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
Чому продажі зростають, а доходи падають
Аналітики повідомляють, що основною проблемою Tesla стало зниження цін без відповідного позитивного стрибка у продажах. Валова маржа за автомобіль лише за рік впала вдвічі і зараз становить близько 7 тисяч доларів. Це найнижчий показник з 2018 року.