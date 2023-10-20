Доходы Tesla упали

По итогам третьего квартала 2023 года выручка компании Tesla выросла на 9%. Вместе с этим, доходы показали негативную динамику, в частности, чистая прибыль упала почти в 2 раза.

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Как отмечает Bloomberg, предварительные результаты компании тоже не были хорошими, и пока известному производителю электрокаров не удается найти путь для исправления ситуации. Начиная с третьего квартала прошлого года, операционная маржа Tesla постоянно снижалась и сейчас составляет 7,6%. Операционная прибыль упала до 1,9 миллиарда долларов, то есть почти вдвое.

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Что касается продажи авто, то в третьем квартале было продано 91 тысяча автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почему продажи растут, а доходы падают

Аналитики сообщают, что основной проблемой Tesla стало снижение цен без соответствующего положительного скачка в продажах. Валовая маржа за автомобиль только через год упала вдвое и сейчас составляет около 7 тысяч долларов. Это самый низкий показатель с 2018 года.