Какова цена бюджетной модели Tesla

Илон Маск, генеральный директор Tesla, 3 ноября посетил завод по производству своих электромобилей в городе Грюнхайде, Нимечина. На этой встрече, как отмечает анонимное источник, сотрудников проинформировали о производстве новой модели автомобиля стоимостью в 25 тысяч евро.

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Тем не менее, компания Tesla отказалась от комментариев. Поэтому все еще неизвестно, когда начнется производство инновационных электромобилей.

Илон Маск давно планировал сделать более доступный электромобиль, но в 2022 году заявил, что еще не овладел технологией, и отложил этот план на будущее. Однако в сентябре источники сообщили Reuters, что автопроизводитель приближается к прорывной инновации, которая ускорит производство и снизит издержки,

– пишет Reuters.

Причина выхода на массовый рынок

Цель Tesla – увеличить поставки автомобилей до 20 миллионов на срок до 2030 года. В планах компании удвоить мощность германского завода до 1 миллиона автомобилей в год. Однако, по состоянию на сегодняшний день, неизвестно какое количество автомобилей удается производить в месяц.

По последней информации по состоянию на март 2023 года – производилось около 5 тысяч автомобилей в неделю, что примерно равно 250 тысяч в год. Поэтому выход на массовый рынок имеет решающее значение для увеличения продаж.

Интересно! Самый продаваемый электромобиль в Европе Model Y производится на немецком заводе Tesla.

Тем не менее, все еще есть несколько факторов, существенно влияющих на продажу электрических автомобилей в целом :