Довгоочікуваний Cybertruck компанії Tesla буде коштувати від 61 тисячі доларів до 100 тисяч доларів. Читайте також: Чи буде Tesla тепер по кишені: скільки коштуватиме перший бюджетний електромобіль Маска Таким чином, актуальна вартість Cybertruck становить на 50% більше, ніж генеральний директор Ілон Маск анонсував у 2019 році – у розмірі 40 тисяч доларів. Що відомо про новинку

Власник Tesla Ілон Маск заявив, що Cybertruck найкращий продукт компанії, який виготовлений ​​з нержавіючої сталі. Експерти кажуть, що новий матеріал кузова Cybertruck і нетрадиційний, футуристичний стиль додали складності та вартості у виробництві.

Я вважаю, що це найбільш унікальна річ на дорозі і, нарешті, майбутнє виглядатиме як майбутнє,

– заявив Маск.

Ілон Маск сподівається, що новий електромобіль буде успішно продаватися, а виробництво становитиме чверть мільйона одиниць щорічно до 2025-го року.

Зверніть увагу! Згідно з умовами, власники не зможуть перепродавати авто протягом першого року після покупки. Інакше компанія Маска подаватиме до суду, вимагаючи 50 тисяч доларів компенсації.