Довгоочікуваний Cybertruck компанії Tesla буде коштувати від 61 тисячі доларів до 100 тисяч доларів.
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Таким чином, актуальна вартість Cybertruck становить на 50% більше, ніж генеральний директор Ілон Маск анонсував у 2019 році – у розмірі 40 тисяч доларів.
Що відомо про новинку
Власник Tesla Ілон Маск заявив, що Cybertruck найкращий продукт компанії, який виготовлений з нержавіючої сталі. Експерти кажуть, що новий матеріал кузова Cybertruck і нетрадиційний, футуристичний стиль додали складності та вартості у виробництві.
Я вважаю, що це найбільш унікальна річ на дорозі і, нарешті, майбутнє виглядатиме як майбутнє,
– заявив Маск.
Ілон Маск сподівається, що новий електромобіль буде успішно продаватися, а виробництво становитиме чверть мільйона одиниць щорічно до 2025-го року.