Долгожданный Cybertruck компании Tesla будет стоить от 61 тысячи долларов до 100 тысяч долларов.
Читайте также: Будет ли Tesla теперь по карману: сколько будет стоить первый бюджетный электромобиль.
Таким образом, актуальная стоимость Cybertruck составляет на 50% больше, чем генеральный директор Илон Маск анонсировал в 2019 году – в размере 40 тысяч долларов.
Что известно о новинке
Владелец Tesla Илон Маск заявил, что Cybertruck является лучшим продуктом компании, который изготовлен из нержавеющей стали. Эксперты говорят, что новый материал кузова Cybertruck и нетрадиционный футуристический стиль добавили сложности и стоимости в производстве.
Я считаю, что это самая уникальная вещь на дороге и, наконец, будущее будет выглядеть как будущее,
– заявил Маск.
Илон Маск надеется, что новый электромобиль будет успешно продаваться, а производство будет составлять четверть миллиона единиц ежегодно до 2025 года.