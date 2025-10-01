Даніель Ек більше не керуватиме Spotify: причина – інвестиції в зброю для України
- Даніель Ек залишає посаду генерального директора Spotify через критику за інвестиції в оборонний стартап Helsing, що постачає дрони ЗСУ.
- Ек залишиться в Spotify як голова ради директорів, а керівництво буде поділено між Густавом Сьодерстрьомом та Алексом Норстрьомом.
Компанію Spotify очікують зміни у вищому керівництві. Річ у тім, що її багаторічний генеральний директор і засновник Даніель Ек іде з посади CEO. Рішення ухвалили після хвилі критики через його участь у фінансуванні оборонного стартапу Helsing, що постачає дрони Збройним силам України.
Spotify змінює керівництво?
Про зміну керівництва компанія оголосила в офіційній заяві, передає 24 Канал. Даніель Ек залишить посаду 1 січня 2026 року.
Дивіться також Найбільша чистка кадрів за роки: чому Lufthansa звільняє тисячі співробітників
Виконавчі функції голови компанії будуть розподілені між двома топменеджерами:
- директором із продуктів і технологій Густавом Сьодерстрьомом
- та директором із бізнесу Алексом Норстрьомом.
Проте обидва залишатимуться підзвітними самому Еку, який обійме посаду голови ради директорів Spotify.
Чим займатиметься Даніель Ек?
У компанії зауважили, що на новій ролі Даніель Ек відповідатиме за стратегічний розвиток, управління капіталом та ключові рішення, що визначатимуть подальший курс Spotify. Такий підхід відповідає європейській моделі корпоративного управління.
У листі до працівників Ек наголосив, що продовжить брати активну участь у визначенні майбутнього компанії:
Мало що зміниться для більшості з вас. Ми маємо сильну управлінську команду та чіткий план дій. Я залишаюсь у грі, просто змінюється мій фокус і час. Продовжую співпрацювати з Густавом та Алексом, які вестимуть Spotify уперед,
– заявив він.
Що стало причиною змін?
У червні видання Financial Times повідомило, що приватна інвестиційна компанія Даніеля Ека вклала 600 мільйонів євро в Helsing – європейський оборонний стартап, який розробляє штучний інтелект для військових систем, включно з дронами, літаками та підводними платформами. Частину продукції компанія було передано ЗСУ.
Це викликало широкий резонанс серед громадськості та деяких користувачів Spotify, які поставили під сумнів моральність участі в оборонному бізнесі. Проте сам Ек залишився непохитним у своїй позиції:
Штучний інтелект, автономність і масштаб – ось що визначає сучасне поле бою. Я абсолютно впевнений, що ці інвестиції важливі для Європи. Критику я приймаю, але вона мене не зупинить,
– наголошував він.
Важливо! Попри розголос і побоювання щодо можливого бойкоту, Spotify продовжує реалізовувати свої стратегічні цілі під керівництвом стабільної управлінської команди.