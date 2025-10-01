Компанію Spotify очікують зміни у вищому керівництві. Річ у тім, що її багаторічний генеральний директор і засновник Даніель Ек іде з посади CEO. Рішення ухвалили після хвилі критики через його участь у фінансуванні оборонного стартапу Helsing, що постачає дрони Збройним силам України.

Spotify змінює керівництво?

Про зміну керівництва компанія оголосила в офіційній заяві, передає 24 Канал. Даніель Ек залишить посаду 1 січня 2026 року.

Виконавчі функції голови компанії будуть розподілені між двома топменеджерами:

директором із продуктів і технологій Густавом Сьодерстрьомом

та директором із бізнесу Алексом Норстрьомом.

Проте обидва залишатимуться підзвітними самому Еку, який обійме посаду голови ради директорів Spotify.

Чим займатиметься Даніель Ек?

У компанії зауважили, що на новій ролі Даніель Ек відповідатиме за стратегічний розвиток, управління капіталом та ключові рішення, що визначатимуть подальший курс Spotify. Такий підхід відповідає європейській моделі корпоративного управління.

У листі до працівників Ек наголосив, що продовжить брати активну участь у визначенні майбутнього компанії:

Мало що зміниться для більшості з вас. Ми маємо сильну управлінську команду та чіткий план дій. Я залишаюсь у грі, просто змінюється мій фокус і час. Продовжую співпрацювати з Густавом та Алексом, які вестимуть Spotify уперед,

– заявив він.

Що стало причиною змін?

У червні видання Financial Times повідомило, що приватна інвестиційна компанія Даніеля Ека вклала 600 мільйонів євро в Helsing – європейський оборонний стартап, який розробляє штучний інтелект для військових систем, включно з дронами, літаками та підводними платформами. Частину продукції компанія було передано ЗСУ.

Це викликало широкий резонанс серед громадськості та деяких користувачів Spotify, які поставили під сумнів моральність участі в оборонному бізнесі. Проте сам Ек залишився непохитним у своїй позиції:

Штучний інтелект, автономність і масштаб – ось що визначає сучасне поле бою. Я абсолютно впевнений, що ці інвестиції важливі для Європи. Критику я приймаю, але вона мене не зупинить,

– наголошував він.

Важливо! Попри розголос і побоювання щодо можливого бойкоту, Spotify продовжує реалізовувати свої стратегічні цілі під керівництвом стабільної управлінської команди.