Обійдуться без йогурту: Danone виходить з ринку Росії

Компанія Danone завершила продаж своїх активів й остаточно виходить з ринку Росії. Таке рішення прийняли на третій рік після початку великої війни.

Danone виходить з Росії

Французька компанія завершила продаж своїх активів на території Росії, у якій було реалізовано близько 5% світових продажів компанії.

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Danone працював у Росії близько 30 років.

Danone сьогодні оголосив, що завершив продаж своєї діяльності EDP в Росії компанії Vamin R LLC після отримання необхідних дозволів російських регуляторів, як було оголошено в пресрелізі від 22 березня,

– написали у компанії.

Danone заявив про припинення інвестиційних проектів у Росії ще 6 березня 2022 року.

Іноземці все частіше відкривають бізнес в Україні

З 2022 року найчастіше бізнес в Україні створюють іноземці. За майже 3 роки війни ними було створено понад 2,6 тисячі компаній. А загалом гроші в країну інвестували громадяни зі 100 країн світу.

Статистика така: