Коли Приватбанк відкриється за кордоном

Голова правління Приватбанку Герхард Бьош повідомив, що остаточне рішення про розширення банку буде прийняте до кінця теперішнього року. У коментарі виданню "Ліга" банкірка Олена Домуз озвучила імовірну вартість цього кроку.

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Мінімальна вимога для відкриття філії вже присутнього банку в Єврозоні – 5 мільйонів євро. Тобто від 10 мільйонів євро буде вхід. Це якщо філія. А якщо банк, то це десятки мільйонів євро,

– вважає Домуз.

Варто зауважити, що німецьке законодавство доволі суворе у банківській сфері. Тому перш ніж відкривати банк, потрібно прорахувати усі ризики та розуміти тонкощі роботи місцевих фінансових установ, інакше можна натрапити на гігантські штрафи.

Чому Приватбанк може "прогоріти"

Банкір Андрій Громосяк вважає, що значною проблемою для Приватбанку може стати його майбутня клієнтська база. На його думку, українців в Німеччині недостатньо для того, щоб банк стабільно розвивався.

Ринок Німеччини overbanked і якщо сподіватися на 1+ мільйон українців тут, то цього замало для того, щоб бути успішними. До того ж багато аспектів, таких як захист персональних даних тощо, потребують інвестицій в персонал та ІТ,

– наголошує Громосяк.

Водночас банкір не вважає сценарій розвитку Приватбанку в Німеччині песимістичним. Громосяк каже, що німецькі фінансові установи не такі розвинуті, як український банк, і це його вагома перевага на ринку.