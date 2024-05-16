Напружені відносини між Китаєм і США
Близько 700-800 осіб, які займаються машинним навчанням та хмарними обчисленнями, отримали пропозицію переїхати.
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Співробітники, переважно інженери китайської національності, на початку тижня отримали пропозицію перевести свою роботу до США, Ірландії, Австралії та Нової Зеландії.
Надання внутрішніх можливостей є стандартною частиною нашого управління глобальним бізнесом. У рамках цього процесу ми пропонуємо можливість внутрішнього переїзду деяким співробітникам,
– заявив представник Microsoft.
Такий крок прийняли на тлі загострення відносин між Китаєм та США, оскільки адміністрація президента Джо Байдена підвищила мита на різні китайські імпортні товари. Серед них: батареї для електромобілів (ЕМ), комп'ютерні мікросхеми та медичні продукти.
Продукти Microsoft усе ще доступні в Росії
За даними The Moscow Times, компанія Microsoft мала обмежити доступ російським IT-компаніям до свого програмного забезпечення з 20 березня, проте так і не здійснила цього.
Представники корпорації пояснюють, що це питання вивчається з метою мінімізації непередбачених відключень. До речі, користувачам з Росії тепер доступні всі оновлення Windows та Office без використання VPN.