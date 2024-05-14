Продукти Microsoft знову доступні на Росії

За інформацією The Moscow Times, з 20 березня американська компанія Microsoft мала обмежити доступ російським IT-компаніям до свого ПЗ, але так цього і не зробила.

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Як розповіли в одному з великих IT-дистриб'юторів, Microsoft навіть не заважає закупівлі та активації нових ліцензій, придбаних за паралельним імпортом.

Не відключила компанія російські ІТ-компанії й від хмарних сервісів.

Цікаво! Як пояснюють в корпорації, це питання вивчають нібито для того, щоб мінімізувати зайві відключення.

До речі, користувачам Росії стали доступні всі оновлення Windows та Office без застосування VPN.

Чому не відбулося блокування

За словами доцента кафедри стратегічного та інноваційного розвитку Фінансового університету Міхаїла Хачатуряна, повне блокування продуктів Microsoft не відбулося через можливі репутаційні втрати у світі.

Зауважте! Йдеться про те, що Microsoft та інші західні IT-компанії не хочуть відлякувати клієнтів, зокрема з Китаю.