Напряженные отношения между Китаем и США: в Украине планируется строительство завода в Украине

Около 700-800 человек, которые занимаются машинным обучением и облачными вычислениями, получили предложение переехать.

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Сотрудники, преимущественно инженеры китайской национальности, в начале недели получили предложение перевести свою работу в США, Ирландию, Австралию и Новую Зеландию.

Предоставление внутренних возможностей является стандартной частью нашего управления глобальным бизнесом. В рамках этого процесса мы предлагаем возможность внутреннего переезда некоторым сотрудникам,

– заявил представитель Microsoft.

Такой шаг приняли на фоне обострения отношений между Китаем и США, поскольку администрация президента Джо Байдена повысила пошлины на различные китайские импортные товары. Среди них: батареи для электромобилей (ЭМ), компьютерные микросхемы и медицинские продукты.

Обратите внимание! В то же время компания остается "сторонником" Китая и планирует продолжать работать там, а также на других рынках.

Продукты Microsoft все еще доступны в России

По данным The Moscow Times, компания Microsoft должна была ограничить доступ российским IT-компаниям к своему программному обеспечению с 20 марта, однако так и не осуществила этого.

Важно! По словам одного из крупных IT-дистрибьюторов, Microsoft не только не блокирует закупку и активацию новых лицензий, купленных по параллельному импорту, но и не прекращает предоставление облачных сервисов российским IT-компаниям.

Представители корпорации объясняют, что этот вопрос изучается с целью минимизации непредвиденных отключений. Кстати, пользователям из России теперь доступны все обновления Windows и Office без использования VPN.