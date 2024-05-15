Rheinmetall, который является немецким оборонным концерном, хочет открыть свое предприятие в Украине. Новый завод должен сконцентрироваться на системах противовоздушной обороны.

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Соответствующее заявление сделал руководитель Rheinmetall Армин Паппергер на общем собрании компании. Однако ожидать быстрых результатов не стоит.

Когда именно начнется строительство – пока неизвестно. А что касается собственно начала производства, то в компании прогнозируют, что оно начнется минимум через год или даже два.

Также сообщается, что новое немецкое предприятие может стать базой для ремонта зенитных систем, которые Германия уже передала Украине. Речь идет о IRIS-T SL, Skynex 30 и Gepard.

Ранее сообщалось, что Украина конфисковала у России два пассажирских самолета. Они принадлежали компании "Ильюшин Финанс Ко.", которую подозревают в содействии россиянам в обходе санкций.