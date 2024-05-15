Что известно об изъятых самолетах

Авиационная компания "Ильюшин Финанс Ко." является частью государственной корпорации "Ростех" и имеет важное значение в российской авиационной сфере. Она специализируется на лизинге, управлении и обслуживании самолетов, изготовленных на авиационных заводах России.

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До начала и во время полномасштабного вторжения АО "Ильюшн Финанс Ко." системно сотрудничает с высшим политическим руководством России и принимает участие в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии России путем поставки самолетов и комплектующих в пользу силовых ведомств и структурных подразделений Министерства обороны России,

– говорится в сообщении Минюста.

Компания также участвует в обеспечении материальных и технических потребностей российских военных сил и других силовых структур путем поставки самолетов и комплектующих.

Важно! Кроме того, "Ильюшин Финанс Ко." играет важную роль в противодействии санкционным ограничениям, которые были введены против России.

Поэтому, высший антикоррупционный суд решением от 15 мая 2024 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к АО "Ильюшин Финанс Ко." об изъятии самолетов из российской собственности.

Россияне возобновляют производство военных самолетов

В Хабаровской области России активно производят самолеты, в частности Су-35 и Су-57. Заводы работают в режиме 24/7.

Российские производители столкнулись с определенными трудностями в производстве этих самолетов, а также нуждаются в развитии производства Су-34, которые активно используются украинскими войсками. Россияне стремятся решить проблему с производством Су-35 и Су-57, но максимум, что они могут выпускать, это 15-20 самолетов в год, включая Су-34.

Интересно! В последнее время Су-34 стали объектом интенсивных потерь, особенно из-за захвата средствами ПВО, такими как системы Patriot, что ведет к значительному снижению их численности в российском арсенале. Это побудило российский военно-промышленный комплекс сосредоточить усилия на производстве Су-34, объяснил летчик-инструктор.