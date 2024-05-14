Как сообщили в Минфине США, российский олигарх Олег Дерипаска с помощью еще трех российских фирм организовал схему по обходу санкций. В частности, олигарх пытался вывести из-под ограничений 1,5 миллиарда долларов.

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Американскому Офису контроля за иностранными активами удалось помешать другу Путина воплотить свое намерение.

Сегодня OFAC признал одного россиянина и три российских компании причастными к попытке уклонения от санкций, с помощью которой непрозрачное и сложное потенциальное отчуждение могло разморозить более 1,5 миллиарда долларов в виде акций, принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске,

– сообщили в ведомстве.

Под санкции попали Дмитрий Белоглазов, АО Iliadis и ООО "Титул". Россияне хотели продать замороженные активы Дерипаски компании в Европе. Эту схему россияне придумали в июне 2023 года, а уже в начале 2024 года Iliadis купил компанию Rasperia Treiding Limited, которой и принадлежат акции Дерипаски.

Напомним, санкции против Дерипаски США ввели еще в 2018 году. Его обвинили в том, что он отмывал деньги для Владимира Путина. В феврале он также заочно получил подозрение от СБУ, также были задержаны его топ-менеджеры, которые помогали поставлять сырье для "Искандеров".