Як повідомили у Мінфіні США, російський олігарх Олег Дерипаска за допомогою ще трьох російських фірм організував схему з обходу санкцій. Зокрема, олігарх намагався вивести з-під обмежень 1,5 мільярда доларів.

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Американському Офісу контролю за іноземними активами вдалося завадити другу Путіна втілити свій намір.

Сьогодні OFAC визнав одного росіянина й три російських компанії причетними до спроби ухилення від санкцій, за допомогою якої непрозоре та складне потенційне відчуження могло розморозити понад 1,5 мільярда доларів у вигляді акцій, що належать російському олігарху Олегу Дерипасці,

– повідомили у відомстві.

Під санкції потрапили Дмітрій Бєлоглазов, АТ Iliadis та ТОВ "Титул". Росіяни хотіли продати заморожені активи Дерипаски компанії у Європі. Цю схему росіяни придумали у червні 2023 року, а вже на початку 2024 року Iliadis купив компанію Rasperia Treiding Limited, якій і належать акції Дерипаски.

Нагадаємо, санкції проти Дерипаски США ввели ще у 2018 році. Його звинуватили у тому, що він відмивав гроші для Владіміра Путіна. В лютому він також заочно отримав підозру від СБУ, також було затримано його топменеджерів, які допомагали постачати сировину для "Іскандерів".