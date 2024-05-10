Такое мнение высказал 24 Каналу полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россияне имеют определенные трудности с этими самолетами. Кроме того, им также нужно наладить производство Су-34, которые активно ликвидируют украинские силы.
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Много теряют Су-34
Россияне будут пытаться решать ситуацию с производством Су-35 и Су-57. Максимум они могут выпускать 15 – 20 самолетов в год. В том числе и самолетов Су-34.
Сейчас эти самолеты у врага стали как "расходники". Они очень много теряют Су-34, в частности, из-за сбивания украинскими силами. Их достают системы Patriot, и тогда враг теряет эти самолеты десятками. Именно поэтому россияне сосредоточат усилия на производстве Су-34,
– пояснил летчик-инструктор.
Кроме того, у них есть проблемы с Су-57. Этот борт не дотягивает до самолетов пятого поколения, как заявляли россияне, – не по двигателям, не по авионике и другим параметрам.
С экспортом самолетов, по словам военного эксперта, у россиян тоже не все хорошо. В частности Су-35 не продается, от него практически отказался весь мир, кроме иранцев.
"Су-57 вообще никуда не пошел, ведь оказался слишком дорогим для экспорта. Поэтому его изготавливать не будут, и перейдут, вероятно, на производство Су-34", – отметил Роман Свитан.
Что известно о российских истребителях Су-57
- Россия начала применять для нанесения ударов по территории Украины Су-57, которые они называют "самолетами пятого поколения". На вооружении в российской армии он появился в 2018 году. Боевой радиус самолета – 2000 километров, дальность полета – 4500 тысячи километров, а максимальная скорость – 2600 километров в час. Су-57 может быть носителем, в частности, ракет типа Х-69 и Х-59, а также КАБов.
- В то же время Су-57 не соответствуют заявленным характеристикам самолета "пятого поколения", как отметил авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.
- У этих самолетов выходят из строя 2 элемента. Во-первых, Ш-121 – радиолокационный комплекс системы управления вооружением. Он отвечает за обнаружение целей и наведение ракет. Во-вторых, БЦОМ ИМА БК – бортовой компьютер, который влияет на работу всех систем самолета.
- Проблемы связаны с очень низким качеством этих элементов, которое обусловлено санкциями. Из-за них россияне не могут получать необходимое комплектование.
- Кроме того, двигатель борта Су-57 должен быть защищен от определенного радиоэлектронного оборудования, а также – от теплового излучения, чтобы он мог соответствовать концепции "самолета пятого поколения". Однако этого у Су-57 нет. Эти самолеты имеют двигатели так называемого первого этапа, которые установлены на четвертом плюс-плюс поколении – на Су-35 и Су-34.