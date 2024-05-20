Danone выходит из России
Французская компания завершила продажу своих активов на территории России, в которой было реализовано около 5% мировых продаж компании.
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Danone сегодня объявил, что завершил продажу своей деятельности EDP в России компании Vamin R LLC после получения необходимых разрешений российских регуляторов, как было объявлено в пресс-релизе от 22 марта,
– написали в компании.
Danone заявил о прекращении инвестиционных проектов в России еще 6 марта 2022 года.
Иностранцы все чаще открывают бизнес в Украине
С 2022 года чаще всего бизнес в Украине создают иностранцы. За почти 3 года войны ими было создано более 2,6 тысячи компаний. А в целом деньги в страну инвестировали граждане из 100 стран мира.
Статистика такова:
- Чаще всего создают бизнес граждане Турции – они являются владельцами в 354 украинских компаниях. Это 13% от общего количества новых бизнесов с иностранными бенефициарными владельцами,
- Вторые по рейтингу граждане Узбекистана, которые являются владельцами в 274 новых украинских компаниях – это 10% от общего количества.
- На третьем месте граждане Польши – 193 бизнеса или 7% от общего количества компаний с иностранными владельцами.
- Четвертое место – граждане США со 177 компаниями, а процент от общего количества составляет 6,5%.
- "Пятерку" закрывают граждан Казахстана. Ими было создано 151 компанию – это 5,59% от общего количества.