Danone виходить з Росії
Французька компанія завершила продаж своїх активів на території Росії, у якій було реалізовано близько 5% світових продажів компанії.
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Danone сьогодні оголосив, що завершив продаж своєї діяльності EDP в Росії компанії Vamin R LLC після отримання необхідних дозволів російських регуляторів, як було оголошено в пресрелізі від 22 березня,
– написали у компанії.
Danone заявив про припинення інвестиційних проектів у Росії ще 6 березня 2022 року.
Іноземці все частіше відкривають бізнес в Україні
З 2022 року найчастіше бізнес в Україні створюють іноземці. За майже 3 роки війни ними було створено понад 2,6 тисячі компаній. А загалом гроші в країну інвестували громадяни зі 100 країн світу.
Статистика така:
- Найчастіше створюють бізнес громадяни Туреччини – вони є власниками у 354 українських компаніях. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками,
- Другі по рейтингу громадяни Узбекистану, які є власниками у 274 нових українських компаніях – це 10% від загальної кількості.
- На третьому місці громадяни Польщі – 193 бізнеси або 7% від загальної кількості компаній з іноземними власниками.
- Четверте місце – громадяни США зі 177 компаніями, а відсоток від загальної кількості складає 6,5%.
- "П'ятірку" закривають громадян Казахстану. Ними було створено 151 компанію – це 5,59% від загальної кількості.