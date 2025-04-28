В яких містах України ІТ-працівники отримують найвищі зарплати

ІТ-сектор в Україні продовжує активно розвиватися, і з кожним роком попит на кваліфікованих спеціалістів лише зростає. Підприємства шукають таланти у різних регіонах країни, пропонуючи їм різні умови для розвитку та роботи.

Де найвищі зарплати в ІТ-фахівців

За даними дослідження DOU, у 2025 році українські айтішники спостерігають тенденцію до зниження зарплат у порівнянні з попередніми роками. Проте, є міста, де рівень оплати праці залишився стабільним або навіть зріс.​ Детальніше – розбирався 24 Канал.

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Київ

Київ залишається найбільшим айті-хабом України. Однак, за даними DOU, медіанна зарплата розробників у Києві знизилася на 131 долар за останні пів року, досягнувши 3,619 доларів. Це зниження пов'язане з падінням зарплат серед джуніорів та сеньйорів. Проте Київ все ще залишається лідером за кількістю вакансій та можливостями для кар'єрного росту.​

Львів

Львів також є важливим айті-центром. Медіанна зарплата розробників у Львові знизилася на 225 доларів, досягнувши 3,500 доларів. Зниження зарплат спостерігається серед мідлів, сеньйорів та лідів. Проте Львів залишається привабливим для айтішників завдяки високій якості життя та розвитку айті-екосистеми.​

Дніпро

Дніпро показав стабільність на ринку праці. Медіанна зарплата розробників залишилася на попередньому рівні. Це свідчить про стабільний попит на айті-спеціалістів у цьому місті. Дніпро приваблює айтішників помірними витратами на життя та розвинутою інфраструктурою.​

Харків та Одеса

У Харкові та Одесі медіанні зарплати розробників залишилися без змін. Це свідчить про стабільний попит на айті-спеціалістів у цих містах. Харків відомий своїми технічними університетами та науковими установами, що сприяє розвитку айті-галузі. Одеса ж приваблює айтішників своєю культурною атмосферою та близькістю до моря.​

Вінниця

Вінниця демонструє позитивну тенденцію. За даними DOU, у Вінниці спостерігається тенденція до зростання медіанних зарплат. Це свідчить про розвиток айті-індустрії та збільшення попиту на айті-спеціалістів у цьому місті.​

Важливо! Незважаючи на загальне зниження зарплат у айті-сфері, деякі міста України демонструють стабільність або навіть зростання рівня оплати праці. Київ та Львів залишаються лідерами за кількістю вакансій та можливостями для кар'єрного росту.