69% бізнесів шукають працівників, а половина боїться працювати: нові дані

Українському бізнесу у серпні знову стало складніше працювати через дефіцит працівників. Водночас майже половина підприємств назвала небезпеку ще однією серйозною перешкодою для роботи.

Кадрів бракує дедалі більше

Дефіцит кадрів знову посів перше місце серед проблем, які заважають компаніям працювати. У серпні на нестачу робочої сили вказали 69% опитаних підприємств, відомо з дослідження ІЕД.

Для порівняння, у липні цей показник становив 66%. Тобто за місяць частка бізнесу, який вважає кадровий голод основною перешкодою, зросла ще на 3 відсоткові пункти.

Брак робочої сили є перешкодою №1 для наших респондентів. І ця ситуація зберігається вже близько двох років,

– заявив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Знайти необхідних спеціалістів підприємствам також стало дещо важче. Частка компаній, які повідомили про труднощі з пошуком кваліфікованих працівників, збільшилася з 54,3% до 58,1%. Схожа ситуація і з некваліфікованим персоналом: показник зріс із 34,4% до 36,4%.

При цьому бізнес поки не планує різко змінювати кількість своїх працівників у найближчі 3 – 4 місяці:

2,6% підприємств розраховують збільшити штат;

8,2% планують скорочення;

3,4% можуть відправити працівників у вимушені відпустки.

Небезпека роботи знову виходить на перший план

Дефіцит працівників залишається головною проблемою, однак бізнес дедалі частіше говорить і про небезпечні умови роботи. У серпні 48% підприємств назвали небезпеку перешкодою для ведення діяльності. У липні таких було 44%.

Серпневі 48% вищі за діапазон 42 – 46%, який спостерігався протягом попередніх пів року, зважаючи на посилення ударів на інфраструктуру, промислові і логістичні об’єкти. Бізнес боїться за свою безпеку, але при цьому вже звик до небезпеки і дуже часто згадує інші перешкоди,

– зазначив Євген Ангел.

Найбільше на небезпечні умови роботи вказували середні та великі компанії. Особливо високим цей показник був у кількох регіонах: понад 80% опитаного бізнесу в Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Рівненській областях назвали небезпеку проблемою для роботи.

Що ще заважає підприємствам

Трійка основних перешкод у серпні залишилася такою ж, як і місяцем раніше. Окрім нестачі працівників та небезпеки, до неї входить зростання вартості сировини, матеріалів і товарів.

Водночас за цим напрямом ситуація дещо покращилася. Якщо в липні на подорожчання вказували 57% підприємств, то в серпні – вже 50%. Попри це, проблема залишилася другою за поширеністю серед бізнесу.

Ще одна тенденція – скорочення кількості підприємств, які скаржаться на падіння попиту. У серпні зменшення попиту на продукцію або послуги назвали проблемою 27% компаній проти 33% у липні.

Також поменшало бізнесу, якому складно перевозити сировину та готову продукцію територією України. Частка таких підприємств скоротилася з 29% до 26%. Водночас проблеми з ланцюжками постачання, навпаки, стали актуальнішими. На їхній розрив у серпні вказали 19% підприємств, тоді як місяцем раніше було 16%.



