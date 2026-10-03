Коли ФОП потрібно подавати декларацію у 2026 році: названо актуальні строки

Для ФОП строк подання декларації залежить від системи оподаткування та обставин, за яких підприємець звітує. У 2026 році ФОПи на загальній системі мають подати декларацію про майновий стан і доходи за 2025 рік до 1 травня. Але для тих, хто припинив діяльність, діє окремий строк.

Коли подавати декларацію ФОП

ФОП на загальній системі подають річну декларацію до 1 травня року, що настає за звітним. А за доходи, отримані у 2025 році, граничним строком у 2026 році є 30 квітня, про це повідомили у Державній подітковій службі.

Це правило не поширюється на підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування.

Якщо ФОП на загальній системі припиняє діяльність, чекати до кінця річної кампанії не потрібно. Декларацію подають протягом 20 календарних днів після завершення місяця, у якому було зареєстровано припинення підприємницької діяльності.

Хто ще має подати декларацію

Декларацію про майновий стан і доходи у 2026 році також подають громадяни, які отримували доходи, що підлягають декларуванню, контролери КІК та люди, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Окремі строки передбачені для тих, хто виїжджає з України на постійне місце проживання. Такі громадяни мають подати декларацію не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.

Є й ситуації, коли декларацію можна подати добровільно. Йдеться, зокрема, про отримання податкової знижки. За витратами 2025 року документи можна подати до 31 грудня 2026 року включно.

Що буде, якщо останній день припаде на вихідний

Податкова служба окремо нагадує: якщо гранична дата подання декларації припадає на вихідний або святковий день, строк переноситься на наступний операційний день. Тому підприємцям та іншим платникам податків варто перевіряти не лише загальне правило, а й конкретний строк саме для своєї ситуації.

Нагадаємо, закриття ФОПа має низку важливих особливостей. Зокрема, перед податковою потрібно відзвітувати протягом 20 днів наступного місяця після завершення місяця з припинення діяльності.