Когда подавать декларацию ФЛП

ФЛП, работающие по общей системе, подают годовую декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным. А для доходов, полученных в 2025 году, крайним сроком в 2026 году является 30 апреля, об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Это правило не распространяется на предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Если ФЛП на общей системе прекращает деятельность, ждать до конца годовой кампании не нужно. Декларацию подают в течение 20 календарных дней после окончания месяца, в котором было зарегистрировано прекращение предпринимательской деятельности.

Что еще нужно сделать для подачи декларации

Декларацию об имущественном положении и доходах в 2026 году также подают граждане, получавшие доходы, подлежащие декларированию, контролеры КИК и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Отдельные сроки предусмотрены для тех, кто выезжает из Украины на постоянное место жительства. Такие граждане должны подать декларацию не позднее чем за 60 календарных дней до выезда.

Есть и ситуации, когда декларацию можно подать добровольно. Речь идет, в частности, о получении налоговой скидки. По расходам 2025 года документы можно подать до 31 декабря 2026 года включительно.

Что будет, если последний день придется на выходной

Налоговая служба отдельно напоминает: если крайний срок подачи декларации приходится на выходной или праздничный день, срок переносится на следующий рабочий день. Поэтому предпринимателям и другим налогоплательщикам следует проверять не только общее правило, но и конкретный срок именно для своей ситуации.

Напомним, что " закрытие ФЛП " имеет ряд важных особенностей. В частности, в налоговую необходимо подать отчет в течение 20 дней следующего месяца после завершения месяца, в котором была прекращена деятельность.