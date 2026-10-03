Когда подавать декларацию ФЛП
ФЛП, работающие по общей системе, подают годовую декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным. А для доходов, полученных в 2025 году, крайним сроком в 2026 году является 30 апреля, об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Это правило не распространяется на предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения.
Если ФЛП на общей системе прекращает деятельность, ждать до конца годовой кампании не нужно. Декларацию подают в течение 20 календарных дней после окончания месяца, в котором было зарегистрировано прекращение предпринимательской деятельности.
Что еще нужно сделать для подачи декларации
- Декларацию об имущественном положении и доходах в 2026 году также подают граждане, получавшие доходы, подлежащие декларированию, контролеры КИК и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.
- Отдельные сроки предусмотрены для тех, кто выезжает из Украины на постоянное место жительства. Такие граждане должны подать декларацию не позднее чем за 60 календарных дней до выезда.
- Есть и ситуации, когда декларацию можно подать добровольно. Речь идет, в частности, о получении налоговой скидки. По расходам 2025 года документы можно подать до 31 декабря 2026 года включительно.
Что будет, если последний день придется на выходной
Налоговая служба отдельно напоминает: если крайний срок подачи декларации приходится на выходной или праздничный день, срок переносится на следующий рабочий день. Поэтому предпринимателям и другим налогоплательщикам следует проверять не только общее правило, но и конкретный срок именно для своей ситуации.
Напомним, что " закрытие ФЛП " имеет ряд важных особенностей. В частности, в налоговую необходимо подать отчет в течение 20 дней следующего месяца после завершения месяца, в котором была прекращена деятельность.