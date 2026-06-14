Как закрыть ФЛП в июне 2026 года

Однако у этого процесса есть важная особенность, предусмотренная законодательством. Детали объяснили эксперты портала 7eminar.

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Налоговый кодекс устанавливает специальные сроки для подачи ликвидационной декларации ФЛП на общей системе. Отчитаться перед налоговой необходимо в течение 20 календарных дней после завершения месяца, в котором была прекращена его деятельность.

Пример: если предприниматель завершил работу в июне, то такой документ необходимо подать не позднее 20 июля.

Более того, сделать это до конца отчетного месяца просто технически невозможно. "Нужно дождаться следующего месяца, – такая особенность подачи этого отчета", – отмечают специалисты.

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