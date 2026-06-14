Как закрыть ФЛП в июне 2026 года
Однако у этого процесса есть важная особенность, предусмотренная законодательством. Детали объяснили эксперты портала 7eminar.
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Налоговый кодекс устанавливает специальные сроки для подачи ликвидационной декларации ФЛП на общей системе. Отчитаться перед налоговой необходимо в течение 20 календарных дней после завершения месяца, в котором была прекращена его деятельность.
Пример: если предприниматель завершил работу в июне, то такой документ необходимо подать не позднее 20 июля.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Более того, сделать это до конца отчетного месяца просто технически невозможно. "Нужно дождаться следующего месяца, – такая особенность подачи этого отчета", – отмечают специалисты.
Как сформировать имущественную декларацию
Документ необходимо сформировать по актуальной форме F0100215, доступной в Электронном кабинете налогоплательщика. В таком случае в качестве отчетного налогового периода указывается месяц, в котором была фактически прекращена деятельность ФЛП.
Обратите внимание, что в поле 7 необходимо поставить отметку напротив пункта о "лице, в отношении которого проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности".
Эксперты также напомнили, что вместе с ликвидационной декларацией необходимо подать приложения ЕСВ1 и Ф2. Правда, при отсутствии дохода последнее можно не заполнять.
Напомним, даже после закрытия ФЛП налоговая имеет право инициировать проверку. Основаниями для нее могут быть, в частности, наличие задолженности по уплате налогов, расхождения в декларациях, подозрения в занижении доходов и т. п. Соответствующее решение принимается отдельным приказом.