Как происходит закрытие ФЛП?

Чтобы прекратить деятельность ФЛП, достаточно подать заявление госрегистратору – через ЦНАП, непосредственно или онлайн через "Дію". Никаких справок или предыдущих проверок не требуется, а даже наличие долгов не является основанием для отказа, пишет 7eminar.

Уже в течение 24 часов в реестре должна появиться запись о закрытии, и человек теряет статус предпринимателя.

Впрочем, это не означает, что все обязательства аннулируются автоматически. Налоговая получает информацию о закрытии, но бывший ФЛП еще остается налогоплательщиком до полного завершения всех расчетов.

Закон прямо предусматривает, что закрытие ФЛП не отменяет налоговых обязательств, которые возникли ранее.

Обратите внимание! После прекращения деятельности нужно подать ликвидационную декларацию, то есть отчет за последний период работы, а также уплатить все налоги и сборы. Если этого не сделать или сделать с ошибками, это может стать основанием для проверки.

В каких случаях налоговая может проверить?

Налоговая служба имеет право инициировать проверку даже после закрытия ФЛП. Чаще всего это происходит, если:

ФОН не подал ликвидационную отчетность;

есть подозрение, что доходы были занижены;

выявлены расхождения в декларациях;

остались долги, в частности по уплате ЕСВ;

есть признаки незадекларированной деятельности.

Решение о проверке принимает руководитель налогового органа. Оно оформляется отдельным приказом.

Что именно проверяет налоговая?

Налоговая использует несколько форматов контроля. Камеральная проверка – это автоматический анализ поданных деклараций. Если возникают вопросы, могут назначить документальную внеплановую проверку. Она проводится глубже и проверяет финансовые документы.

В случаях подозрения на нарушения с наличными или кассовой техникой возможна фактическая проверка, то есть на месте.

Во время проверок налоговики обычно обращают внимание на:

подана ли ликвидационная декларация и полная ли она;

правильность начисления и уплаты налогов (единый налог, ЕСВ);

закрытие регистратора расчетных операций (РРО) или программного РРО (ПРРО);

соответствие банковских операций задекларированным доходам;

наличие документов, подтверждающих деятельность ФЛП.

Налоговая имеет право проверять деятельность ФЛП в течение 1095 дней (трех лет) после подачи последней декларации, пишет Taxer. В то же время для проверок по ЕСВ срок давности не применяется. то есть вопросы могут возникнуть и позже.

Учтите! Если предприниматель подавал нулевую отчетность, не имел доходов и движения средств, задолженности, а также не использовал наемный труд и закрыл все счета, то налоговая может решить не проводить проверку.

За что ФЛП могут оштрафовать?