Як закрити ФОП у червні 2026 року
Однак такий процес має важливу особливість, передбачену законодавством. Деталі пояснили експерти порталу 7eminar.
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Податковий кодекс встановлює спеціальні строки для подання ліквідаційної декларації ФОПа на загальній системі. Відзвітувати перед податковою необхідно протягом 20 календарних днів після завершення місяця, у якому було припинено його діяльність.
Приклад: якщо підприємець завершив роботу в червні, то такий документ необхідно подати не пізніше 20 липня.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Ба більше, зробити це до кінця звітного місяця просто технічно неможливо. "Потрібно дочекатись наступного місяця, така особливість подання цього звіту", – наголошують спеціалісти.
Як сформувати майнову декларацію
Документ необхідно сформувати за актуальною формою F0100215, доступною в Електронному кабінеті платника податків. У такому разі як звітний податковий період вказують місяць, у якому було фактично припинено діяльність ФОПа.
Зауважте, що в полі 7 необхідно поставити позначку навпроти пункту про "особу, стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності".
Експерти також нагадали, що разом із ліквідаційною декларацією необхідно подати додатки ЄСВ1 та Ф2. Щоправда, за відсутності доходу останній можна не заповнювати.
Нагадаємо, навіть після закриття ФОПа податкова має право ініціювати перевірку. Підставами для неї можуть бути, зокрема, наявність боргів зі сплати податків, розбіжності в деклараціях, підозри щодо заниження доходів тощо. Відповідне рішення ухвалюють окремим наказом.