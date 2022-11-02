Бізнес погіршив оцінки перспектив своєї діяльності через безпекову ситуацію, – НБУ

Бізнес погіршив очікування щодо своєї економічної діяльності через ускладнення безпекової ситуації. У жовтні індекс очікувань ділової активності знизився до 44,9 із 46,1 у вересні.

Ділові очікування бізнесу знизились

За оцінкою НБУ стримують відновлення економіки та погіршують очікування підприємств через негативний вплив війни на пропозицію товарів, логістичні проблеми, руйнування енергетичних потужностей та зниження реальних доходів населення.

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Більшість підприємців, що беруть участь в опитуванні НБУ, незначно послабила очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг, натомість надалі очікують скорочення працівників .

. Також керівники продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників. Найменш песимістичні оцінки надали підприємства торгівлі.

Промислова сфера

Підприємці з цієї сфери у жовтні нижче оцінили очікування через втрати виробничих та енергетичних потужностей: секторальний індекс у жовтні становив 45.8 (у вересні – 47.1).

Опитані бізнесмени погіршили очікування щодо обсягу нових замовлень на продукцію, зокрема експортних, а також прогнозують зменшення обсягів запасів сировини, матеріалів та залишків готової продукції. Разом з тим збереглися позитивні очікування стосовно обсягів виготовленої продукції.

Будівництво

Підприємства будівництва другий місяць поспіль мали найстриманіші серед усіх секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності: секторальний індекс становив 38.2 (у вересні – 41.0).

Однак посилилися очікування щодо зменшення обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. На відміну від вересня та серпня, опитані підприємці очікують у зменшення обсягів закупівлі послуг підрядників.

Торгівля

Підприємства торгівлі незначно погіршили оцінки своєї економічної діяльності, однак все ще перебувають найближче до нейтрального рівня: секторальний індекс становив 48.9 (у вересні – 49.9).

Підприємці зі сфери торгівлі дещо погіршили у жовтні оцінки щодо обсягу товарообороту. Разом з тим стримано оцінили обсяги закупівлі товарів для продажу та зазначили зменшення їх залишків. Також вони дещо знизили песимізм в очікуваннях щодо зростання закупівельних цін та вартості товарів, водночас посилили очікування щодо зниження торговельної маржі.

Сфера послуг

Підприємства сфери послуг також послабили власні очікування, зважаючи на подальше пошкодження транспортної, енергетичної інфраструктури та зниження доходів населення: секторальний індекс знизився до 42.2 із 43.4 у вересні.

У НБУ зауважили, що більшість опитаних керівників підприємств незначно послабили очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг на тлі послаблення очікувань щодо зростання цін на сировину та товари постачальників.