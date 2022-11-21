Disney звільнив Боба Чапека і знову найняв попереднього директора Боба Айгера

Рада директорів Disney заявила, що колишній гендиректор Боб Айгер повертається у компанію, однак його керування буде тимчасове. Відповідно Боб Чапек залишає свою посаду.

Айгер повертається у крісло гендиректора

У Walt Disney Co. додали, що Айгер погодився обіймати посаду генерального директора компанії протягом двох років з дорученням ради визначити стратегічний напрямок для відновлення зростання та визначити наступника.

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Голова правління Сьюзан Арнольд подякувала у заяві Бобу Чапеку за роботу у Disney, особливо у складний період під час пандемії.

Боб Айгер повідомив про своє повернення у Disney співробітників компанії, розіславши електронні листи. Особисто перед співробітниками новий гендиректор виступить сьогодні, 21 листопада, разом з вищим керівництвом.

Я надзвичайно оптимістично налаштований щодо майбутнього цієї великої компанії і дуже радий, що Рада директорів попросила мене повернутися на посаду її генерального директора,

– сказав Айгер у заяві.

Разом з тим правління дало зрозуміти, що його новий термін перебування у кріслі гендиректора буде тимчасовим.

Нагадаємо, що Айгер у лютому 2020 року залишив посаду генерального директора, передавши кермо влади Чапеку, який раніше очолював підрозділ тематичних парків і споживчих товарів компанії.

Після того як Айгер пішов з Disney, він працював у фірмі венчурного капіталу Thrive Capital як партнера. Також він працював над книгою, повинна була доповнити вже видану у 2019 році Ride of a Lifetime.

Боб Чапек на посаді гендиректора Disney

Перебування Чапека на посаді було непростим, котре супроводжувалось низкою публічних провалів. Мовиться, наприклад, про агресивну кампанію проти зірки Marvel Скарлетт Йоханссон, яка призвела до врегулювання плати за Чорну Вдову, або законопроєкт Флориди "Не кажи гей".

Також фінансові показники Disney почали знижувались протягом останнього кварталу. Збитки за квартал становили майже 1,5 мільярда доларів, що суттєво ускладнює досягнення цільової прибутковості.

Що стосується ринкової капіталізації, то вона становила приблизно 55 мільярдів доларів, коли Айгер прийшов на посаду у 2005 році, зросла до 260 мільярдів доларів у січні 2020 року та впала до 167 мільярдів доларів станом на 18 листопада.