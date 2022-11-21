Айгер возвращается в кресло гендиректора

У Walt Disney Co. добавили, что Айгер согласился занимать должность генерального директора компании в течение двух лет с поручением совета определить стратегическое направление по восстановлению роста и определить преемника.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Глава правления Сьюзан Арнольд поблагодарила в заявлении Боба Чапеку за работу в Disney, особенно в сложный период во время пандемии.

Боб Айгер сообщил о своем возвращении в Disney сотрудников компании, разослав электронные письма. Лично перед сотрудниками новый гендиректор выступит сегодня, 21 ноября, вместе с высшим руководством.

Я чрезвычайно оптимистично настроен по поводу будущего этой крупной компании и очень рад, что Совет директоров попросил меня вернуться на должность ее генерального директора,

– сказал Айгер в заявлении.

Вместе с тем правление дало понять, что его новый срок пребывания в кресле гендиректора будет временным.

Напомним, что Айгер в феврале 2020 года покинул пост генерального директора, передав бразды правления Чапеку, который ранее возглавлял подразделение тематических парков и потребительских товаров компании.

После того как Айгер ушел из Disney, он работал в фирме венчурного капитала Thrive Capital как партнера. Также он работал над книгой, которая должна была дополнить уже изданную в 2019 году Ride of a Lifetime.

Боб Чапек в должности гендиректора Disney

Пребывание Чапека в должности было непростым, сопровождавшимся рядом публичных провалов. Речь, например, об агрессивной кампании против звезды Marvel Скарлетт Йоханссон, которая привела к урегулированию платы за Черную Вдову, или законопроект Флориды "Не говори гей".

Также финансовые показатели Disney начали снижаться в течение последнего квартала. Ущерб за квартал составил почти 1,5 миллиарда долларов, что существенно усложняет достижение целевой доходности.

Что касается рыночной капитализации, то она составляла примерно 55 миллиардов долларов, когда Айгер вступил в должность в 2005 году, выросла до 260 миллиардов долларов в январе 2020 года и упала до 167 миллиардов долларов по состоянию на 18 ноября.

Обратите внимание! Мгновенно согласовывайте, редактируйте и подписывайте документы онлайн в системе электронного документооборота Star.Docs от Киевстар Бизнес – работайте отовсюду, где удобно, и экономьте время, ресурсы и средства, идущие на бумагу, расходные материалы и логистику.