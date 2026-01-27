Токсини в дитячих сумішах: акції гіганта Danone рекордно обвалилися

Кілька тижнів тому в мережі стало відомо про скандал, пов’язаний з небезпечними дитячими сумішами Nestlé. Тепер також і Danone відкликає свій товар через ризик наявності cereulide – токсину, який може викликати нудоту та блювання.

Що відомо про токсини в дитячому харчуванні Danone?

Danone повідомила, що відкликає "дуже обмежену кількість конкретних партій" дитячих сумішей у Європі та Сінгапурі, пише FT.

Ірландське управління з безпеки харчових продуктів (FSAI) заявило, що звернулося до Danone з вимогою відкликати суміші, вироблені на заводі компанії в Ірландії, який постачає продукцію в низку європейських країн.

Причиною стала та сама сировина – олія арахідонової кислоти (ARA oil) китайського виробництва, яка вже спричинила відкликання продукції Nestlé та Lactalis. Аналітик Jefferies Девід Гейз оцінив обсяг відкликаної продукції Danone у 40 мільйонів євро виторгу.

Акції французької компанії Danone помітно також подешевшали після цього повідомлення. У ході європейських торгів папери компанії впали в ціні на 5% і торгуються на рівні 64,14 євро, що відбило стурбованість інвесторів можливими наслідками для бізнесу.

Подібний випадок у Nestlé

На початку грудня 2025 року Nestlé виявила можливу проблему з безпекою на одній із виробничих ліній, де виготовляли дитячі суміші NAN і NESTOGEN, повідоляє пресреліз.

Компанія одразу зупинила продаж і заблокувала всю продукцію, яка могла бути пов'язана з цією ситуацією, та посилила перевірки якості.

Під час розслідування з'ясувалося, що один з інгредієнтів від постачальника міг не відповідати вимогам якості. Через це в окремих сумішах теоретично могла з'явитися речовина цереулід, яку інколи утворюють окремими бактеріями Bacillus cereus. Вони викликають харчове отруєння.