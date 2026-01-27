Токсины в детских смесях: акции гиганта Danone рекордно обвалились

Несколько недель назад в сети стало известно о скандале, связанном с опасными детскими смесями Nestlé. Теперь также и Danone отзывает свой товар из-за риска наличия cereulide – токсина, который может вызвать тошноту и рвоту.

Что известно о токсинах в детском питании Danone?

Danone сообщила, что отзывает "очень ограниченное количество конкретных партий" детских смесей в Европе и Сингапуре, пишет FT.

Ирландское управление по безопасности пищевых продуктов (FSAI) заявило, что обратилось к Danone с требованием отозвать смеси, произведенные на заводе компании в Ирландии, который поставляет продукцию в ряд европейских стран.

Причиной стало то самое сырье – масло арахидоновой кислоты (ARA oil) китайского производства, которое уже вызвало отзыв продукции Nestlé и Lactalis. Аналитик Jefferies Дэвид Гейз оценил объем отозванной продукции Danone в 40 миллионов евро выручки.

Акции французской компании Danone заметно также подешевели после этого сообщения. В ходе европейских торгов бумаги компании упали в цене на 5% и торгуются на уровне 64,14 евро, что отразило обеспокоенность инвесторов возможными последствиями для бизнеса.

Подобный случай в Nestlé

В начале декабря 2025 года Nestlé обнаружила возможную проблему с безопасностью на одной из производственных линий, где изготавливали детские смеси NAN и NESTOGEN, сообщает пресс-релиз.

Компания сразу остановила продажу и заблокировала всю продукцию, которая могла быть связана с этой ситуацией, и усилила проверки качества.

В ходе расследования выяснилось, что один из ингредиентов от поставщика мог не соответствовать требованиям качества. Поэтому в отдельных смесях теоретически могло появиться вещество цереулид, которое иногда образуют отдельными бактериями Bacillus cereus. Они вызывают пищевое отравление.